Датские гандболисты завоевали бронзу чемпионата Европы

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Дании стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, который сегодня финиширует в столице Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за 3-е место датчане одолели в овертайме французов со счетом 35:32. Первая половина встречи осталась за Францией - 14:13, после перерыва доминировали уже датские гандболисты, но выиграть в основное время им не удалось - ничья 29:29. Зато с самого начала дополнительной десятиминутки северяне захватили инициативу и заслуженно победили с разницей в три мяча.

Позже в главном поединке за чемпионский титул встреятся действующие чемпионы континента испанцы и гандболисты Швеции. В полуфиналах шведы переиграли французов - 34:33, а комнда Испании была сильнее датчан - 29:25.-0-