28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо признан лучшим игроком 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном домашнем поединке с брестским "Рухом" (4:1) гамбийский форвард оформил хет-трик и сделал одну голевую передачу. Всего за прошедшие шесть туров 22-летний Дембо Дарбо восемь раз поражал ворота соперников, он является лидером бомбардирской гонки.

Чемпионы страны футболисты "Шахтера" на старте нового сезона набрали 18 очков из 18 возможных и уверенно возглавляют турнирную таблицу.

Положение команд после шести туров: "Шахтер" - 18 очков, БАТЭ - 14, "Динамо" (Брест) - 12, "Динамо" (Минск) - 11, "Гомель" - 11, "Ислочь" - 9, "Рух" - 9, "Минск" - 8, "Витебск" - 7, "Торпедо-БелАЗ" - 7, "Слуцк" - 5, "Энергетик-БГУ" - 5, "Сморгонь" - 4, "Славия" - 4, "Спутник" - 3, "Неман" - 3.

Встречи 7-го тура состоятся 29 апреля - 1 мая.-0-