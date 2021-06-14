Дембо Дарбо второй раз признан лучшим игроком месяца футбольного чемпионата Беларуси

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дембо Дарбо признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в мае. Таков результат традиционного опроса ассоциации "Белорусская федерация футбола", в котором участвуют журналисты ведущих белорусских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гамбийский форвард солигорского "Шахтера" в апреле также был назван лучшим. В мае Дембо Дарбо продолжил пополнять бомбардирский баланс, забив в пяти поединках три гола: в ворота борисовского БАТЭ, минского "Динамо" и жодинского "Торпедо-БелАЗа". Сейчас на его лицевом счету 11 мячей и он по-прежнему возглавляет список лучших снайперов белорусского первенства. 22-летний гамбийский нападающий по результатам опроса набрал 30 очков из 36 возможных. В борьбе за звание лучшего игрока мая его конкурентами были Вандерсон ("Витебск"), Андрей Соловей ("Гомель") и Шохбоз Умаров (БАТЭ, Борисов).

Лучшим тренером мая, также как и в апреле, стал украинский наставник "Шахтера" Роман Григорчук. Его подопечные одержали виктории во всех пяти проведенных матчах, забив в них 7 мячей и пропустив всего два в свои ворота. Футболисты "Шахтера" уверенно возглавляют турнирную таблицу, набрав 36 очков из 36 возможных. У ближайшего конкурента БАТЭ на 7 баллов меньше. Тренер солигорской команды при голосовании получил 21 очко, опередив своих коллег Евгения Чернухина ("Витебск"), Виталия Жуковского (БАТЭ) и Ивана Биончика ("Гомель").

Автором самого красивого гола мая стал полузащитник брестского "Динамо" Павел Седько, который забил победный мяч в домашнем матче 9-го тура с футболистами "Гомеля" (1:0).-0-