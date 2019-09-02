Бахар, Печенин и Эбонг вызваны в сборную Беларуси по футболу на сентябрьские матчи, Лаптева не будет по семейным обстоятельствам

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард брестского "Динамо" не сможет сыграть в составе сборной Беларуси в сентябрьских матчах с футболистами Эстонии и Уэльса. Об этом рассказал сегодня журналистам главный тренер белорусской сборной Михаил Мархель, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам наставника, у Дениса Лаптева серьезные семейные проблемы, поэтому он не смог прибыть в тренировочный лагерь. К предстоящим матчам в составе сборной Беларуси готовятся 23 футболиста:

вратари - Александр Гутор ("Динамо", Брест), Андрей Климович ("Оренбург", Россия), Максим Плотников ("Динамо", Минск);

защитники - Денис Поляков ("Урал", Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич ("Кайрат", Алматы, Казахстан), Сергей Матвейчик ("Шахтер", Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Александр Павловец ("Динамо", Брест), Никита Наумов ("Жетысу", Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов ("Витебск");

полузащитники - Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Дмитрий Бага, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Павел Нехайчик ("Динамо", Брест), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба - "Шахтер", Солигорск), Иван Маевский ("Астана", Казахстан), Владислав Климович ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Кирилл Печенин ("Витебск"), Иван Бахар ("Минск");

нападающие - Николай Сигневич ("Ференцварош", Будапешт, Венгрия), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов).

Сегодня белорусская команда собралась в техническом центре АБФФ в Минске и начала тренироваться на комплексе футбольных полей в Веснянке. 4 сентября сборная Беларуси отправится в Таллинн, где 6 сентября встретится с командой Эстонии в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Белорусы крайне неудачно начали нынешний отборочный цикл, потерпев 4 поражения в четырех встречах в квалификационной группе С: от Северной Ирландии - 1:2 (в гостях) и 0:1 (дома), Нидерландов - 0:4 (в гостях) и Германии - 0:2 (дома). Эстонцы поиграли все 3 свои встречи. Турнирное положение: Северная Ирландия - 12 очков (4 матча), Германия - 9 (3), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (3), Беларусь - 0 (4).

После игры в эстонской столице белорусская сборная отправится в Кардифф, где 9 сентября проведет товарищеский матч с Уэльсом.-0-