Денис Лаптев перешел из "Шахтера" в брестское "Динамо"

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард футбольной сборной Беларуси и солигорского "Шахтера" Денис Лаптев перешел в брестское "Динамо". Контракт подписан на 3 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе брестских динамовцев.

В прошлом сезоне 27-летний нападающий забил 12 мячей, став вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата Беларуси после Павла Савицкого из брестского "Динамо", в активе которого 15 мячей.

Ранее Денис Лаптев выступал за мозырскую "Славию" и российский "Тосно".-0-