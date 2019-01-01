Денис Лаптев перешел из "Шахтера" в брестское "Динамо"

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард футбольной сборной Беларуси и солигорского "Шахтера" Денис Лаптев перешел в брестское "Динамо". Контракт подписан на 3 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе брестских динамовцев.
В прошлом сезоне 27-летний нападающий забил 12 мячей, став вторым в списке лучших бомбардиров чемпионата Беларуси после Павла Савицкого из брестского "Динамо", в активе которого 15 мячей.
Ранее Денис Лаптев выступал за мозырскую "Славию" и российский "Тосно".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4734 BYN
|2.474 BYN
|2.49 BYN
|USD
|2.1598 BYN
|2.167 BYN
|2.179 BYN
|RUB
|3.1128 BYN
|3.09 BYN
|3.115 BYN