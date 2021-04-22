Денис Лаптев признан лучшим игроком 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард брестского "Руха" Денис Лаптев признан лучшим игроком пятого тура чемпионата Беларуси по версии ассоциации "Белорусская федерация футбола", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победном домашнем поединке брестчан с футболистами "Сморгони" (5:0) 29-летний нападающий оформил хет-трик и отдал один голевой пас.

По результатам голосования болельщиков автором самого красивого гола минувшего тура стал 18-летний форвард брестского "Динамо" Александр Шестюк, забивший второй мяч в ворота жодинского "Торпедо-БелАЗа" в матче, когда динамовцы выиграли с результатом 2:0.

Турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион Беларуси солигорский "Шахтер", набравший 15 очков из 15 возможных. По 11 зачетных баллов у брестского "Динамо" и борисовского БАТЭ.

Встречи шестого тура пройдут 23-25 апреля.-0-