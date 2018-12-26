Денис Поляков перешел из БАТЭ в "Урал"

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник ФК БАТЭ Денис Поляков стал игроком "Урала" из Екатеринбурга, сообщили БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

По информации официального сайта "Урала", 27-летний белорусский футболист подписал долгосрочный контракт. В прошлом сезоне Денис Поляков сыграл за БАТЭ 12 матчей - восемь в национальном чемпионате и четыре в Лиге Европы, забив один гол. После 17 туров чемпионата России "Урал" занимает 9-е место среди 16 клубов премьер-лиги, набрав 22 очка (6 побед, 4 ничьи, 7 поражений; разница мячей - 18-28).

Ранее БАТЭ покинул форвард Николай Сигневич, перешедший в будапештский "Ференцварош". В минувшем сезоне Николай Сигневич провел 27 игр в составе чемпионов Беларуси (23 - в национальном первенстве и 4 - в Лиге Европы), забив 9 мячей. Его новый клуб возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, набрав 39 очков в 18 проведенных встречах (12 побед, 3 ничьи, 3 поражения; разница мячей - 36-15). В последнем поединке "Ференцварош" проиграл в Секешфехерваре бывшему сопернику БАТЭ по Лиге Европы "Види" со счетом 1:2.-0-