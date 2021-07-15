Денис Поляков помог "Кайрату" выйти во 2-й раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольной Лиге чемпионов завершились встречи первого квалификационного раунда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты казахстанского "Кайрата" в Алматы во втором поединке стартового этапа обыграли израильский "Маккаби" со счетом 2:0. В первом тайме хозяев вывел вперед опытный бразильский форвард Вагнер Лав, а после перерыва второй мяч забил Айбол Абикен. Белорусский защитник чемпиона Казахстана Денис Поляков провел на поле весь матч. В первом поединке этих команд в Хайфе была зафиксирована ничья - 1:1. Следующим соперником "Кайрата" будет сербская "Црвена Звезда" из Белграда.

Армянский "Алашкерт" в Ереване выиграл в дополнительное время у валлийского клуба "Конах Куэй" - 1:0. В первой игре соперники сыграли вничью - 2:2. Во втором раунде "Алашкерт" встретится с чемпионом Молдовы "Шерифом" из Тирасполя.

Бакинский "Нефтчи" дважды с одинаковым счетом 2:1 победил тбилисское "Динамо" и сыграет с греческим "Олимпиакосом" из Пирея.

Последним участником второго квалификационного раунда ЛЧ стала варшавская "Легия", дважды обыгравшая норвежский клуб "Буде/Глимт". В Норвегии чемпионы Польши победили с результатом 3:2, а дома выиграли со счетом 2:0. Дальше "Легия" будет соперничать с эстонской "Флорой" из Таллина.

Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" в первом раунде дважды проиграл болгарскому "Лудогорцу" из Разграда с одинаковым счетом 0:1. Футболисты "Шахтера" переходят в третий по рангу континентальный турнир - Лигу конференций, где во втором круге квалификации встретится с клубом "Фола" из Люксембурга.

Составы остальных пар второго раунда чемпионской Лиги: "Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария), "Слован" (Братислава, Словакия) - "Янг Бойз" (Берн, Швейцария), "Линкольн" (Гибралтар) - "Клуж" (Румыния), "Мальме" (Швеция) - ХИК (Хельсинки, Финляндия), "Ференцварош" (Будапешт, Венгрия) - "Жальгирис" (Вильнюс, Литва), "Рапид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия), "Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Мидтьюллан" (Хернинг, Дания), ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - "Галатасарай" (Стамбул, Турция), "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Никосия, Кипр).

Первые матчи пройдут 20-21 июля, ответные - 27-28 июля.-0-