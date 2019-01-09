Десять белорусских атлетов могут войти в состав команды Европы на матче с США

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских спортсменов могут войти в состав команды Европы на легкоатлетическом матче с США, который 9-10 сентября пройдет в Минске. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель БФЛА Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для принимающей стороны важно участие белорусских атлетов в составе европейской команды. Судя по результатам прошлого сезона, такие атлеты, как прыгун в высоту Максим Недосеков, Татьяна Холодович, наши бегуньи должны оказаться в сборной Европы. Рассчитываем на участие десяти белорусских спортсменов", - сказал Вадим Девятовский.
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