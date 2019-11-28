Десять белорусских атлетов поборются за награды ЧЕ по плаванию на короткой воде в Глазго

28 ноября, Минск / Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских атлетов поборются за награды чемпионата Европы по плаванию на короткой воде (длина бассейна 25 м), который пройдет 4-8 декабря в Глазго (Великобритания), сообщил корреспонденту БЕЛТА исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Беларуси по плаванию Андрей Липницкий.

Белорусскую сборную на турнире представят Илья Шиманович, Виктор Стаселович, Никита Цмыг, Евгений Цуркин, Григорий Пекарский, Алина Змушко, Анастасия Шкурдай, Анастасия Коряковская, Руслан Скоморошко и Артем Мачекин.

Андрей Липницкий отметил, что наибольшие ожидания на медали у тренерского штаба связаны с Ильей Шимановичем, Анастасией Шкурдай, комбинированной и смешанной эстафетой. "Сейчас заканчивается сбор в Бресте, после чего 1 декабря национальная команда улетает в Глазго. После континентального форума часть атлетов примет участие 13-15 декабря в минском турнире, а 19-22 декабря лучшие спортсмены поплывут на состязаниях "Кубок Владимира Сальникова" в России. На этом подготовка на короткой воде закончится. И мы будем стараться завоевать от трех до пяти лицензий на Олимпийские игры-2020. Сделать это можно будет на чемпионате Беларуси по плаванию в апреле 2020 года, по завершении которого сформируется окончательный состав на соревнования в Токио-2020", - сказал он.

Наставник сборной добавил, что на счету белорусских пловцов уже есть пять олимпийских лицензий: у Ильи Шимановича, Никиты Цмыга, Анастасии Шкурдай, комбинированной мужской и смешанной эстафетах.

Чемпионат Европы на короткой воде является отборочным к мировому форуму-2020. Великобритания во второй раз принимает чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, в первый раз он прошел в 1998 году в городе Шеффилде.-0-