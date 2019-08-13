Десять белорусских атлетов вошли в состав команды Европы на матч с США

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских спортсменов вошли в состав команды Европы на легкоатлетический матч с США, который 9-10 сентября пройдет на минском стадионе "Динамо". Об этом рассказал сегодня журналистам в пресс-центре Национального олимпийского комитета Беларуси президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, европейская команда на историческом матче с США будет представлена сильнейшими атлетами. Отмечу, что десять белорусских спортсменов (двое мужчин и восемь женщин) вошли в состав", - отметил Свен-Арне Хансен.

Фамилии ведущих белорусских легкоатлетов назвал председатель БФЛА Вадим Девятовский, который отметил, что в команде Европы они окажутся на ведущих ролях.

Вадим Девятовский

В прыжках в высоту выступят Максим Недосеков и Дмитрий Набоков. В женской сборной Европы начнут состязания Татьяна Холодович (метание копья), Анастасия Мирончик-Иванова (прыжки в длину), Карина Таранда (прыжки в высоту), Анна Малыщик (метание молота), Ирина Жук (прыжки с шестом), Дарья Борисевич (бег на 1500 м), Алена Дубицкая (толкание ядра). Одним из лидеров европейской команды станет первый номер континентального рейтинга в беге на 100 м с барьерами, рекордсменка Беларуси среди молодежи Эльвира Герман.

Карина Таранда

В команде европейской дружины из стран Старого Света - прыгунья из России Мария Ласицкене, бегун из Турции Рамиль Гулиев, поляк Петр Лисек (прыжки с шестом). Надеется показать свои лучшие результаты в сезоне Екатерини Стефаниди из Греции, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года в прыжках с шестом.

Окончательный состав команды Европы определится в течение недели.

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

Общий призовой фонд легкоатлетического матча Европа - США составит 818 тыс. евро. Победитель соревнований в каждой дисциплине получит 7 тыс. евро, серебряный призер - 5 тыс., бронзовый - 4 тыс. Не останутся без наград и те, кто не займет места на пьедестале - за финиш на седьмой или восьмой позициях полагается 500 евро.

Инициатором проведения матча выступил президент Европейской легкоатлетической ассоциации, подобные соревнования не проводились с 1970-х годов, когда большой интерес был прикован к международным матчевым встречам, к примеру, СССР - США.-0-

Фото Дениса Костюченко

Минск примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года Об этом сообщил в Национальном олимпийском комитете Беларуси президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.