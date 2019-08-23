Десять белорусских биатлонистов квалифицировались в финал суперспринта летнего ЧМ в "Раубичах"

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских спортсменов вышли в финал суперспринта чемпионата мира по летнему биатлону, который проходит в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА.

У мужчин пятым пересек финишную черту Антон Смольский - 8 мин. 21,5 сек. На 13-м месте разместился Виктор Кривко, Сергей Бочарников финишировал 24-м, Роман Елетнов - 28-м, Максим Воробей стал 29-м.

Лидирует в гонке атлет из Словакии Мартин Отченаш с результатом 8 мин. 13,8 сек. На втором месте находится россиянин Семен Сушилов (8 мин. 19,9 сек.), с таким же временем вторую позицию занимает латвийский биатлонист Андрей Расторгуев.

Среди белорусских девушек наибольшего успеха достигла Динара Алимбекова, проиграв лидеру гонки украинке Дарье Блашко 1,5 сек. Украинка преодолела дистанцию за 9 мин. 7,4 сек. Белоруска Ирина Кривко стала девятой, Анна Сола - 20-й. Ирина Кручинкина финишировала 24-й, Елена Кручинкина расположилась на 27-й позиции.

У юниоров в финал летнего мирового форума в суперспринте пробились восемь биатлонистов (6 парней и 2 девушки).

Сегодня на чемпионате мира по летнему биатлону в "Раубичах" определятся победители в суперспринте у взрослых спортсменов и юниоров. Участие в мировом форуме по летнему биатлону принимают около 250 спортсменов (взрослые и юниоры) из 26 стран. Завершатся состязания 25 августа.

Белорусские "Раубичи" принимают чемпионат мира по летнему биатлону во второй раз. До этого мировое первенство проводилось здесь в 1999 году.-0-