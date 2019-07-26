Десять белорусских дзюдоистов выступят на турнире Гран-при в Загребе

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских атлетов выступят на международном турнире по дзюдо серии Гран-при, который стартует сегодня в Загребе (Хорватия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Среди белорусских парней за награды престижных состязаний поборются Дмитрий Миньков (весовая категория 66 кг), Юнус и Юсуп Бекмурзаевы (оба - 81 кг), Виктор Кляусов (90 кг), Егор Воропаев (90 кг), Никита Свирид (100 кг), Даниэл Мукете (100 кг) и Александр Ваховяк (свыше 100 кг).

У девушек на татами выйдут Алеся Млечко (52 кг) и Ксения Данилович (52 кг).

Сегодня девушки выявят сильнейших в весовых категориях 48 кг, 52 кг и 57 кг, также выступят мужчины - 60 кг и 66 кг.

Участие в турнире примут 558 спортсменов из 87 стран. Завершатся соревнования 28 июля.

Главным стартом этого сезона для белорусских атлетов станет чемпионат мира, который пройдет с 25 августа по 1 сентября в Токио.-0-