Десять белорусских каратистов выступят на этапе Премьер-лиги в Испании

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять белорусских атлетов выступят на этапе турнира "Карате1 - Премьер-лига", который пройдет в Мадриде с 29 ноября по 1 декабря, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный тренер национальной команды по карате Анатолий Курьянович.

Белоруска Мария Фурсова выступит в разделе индивидуальное ката. Ее товарищи по национальной сборной Мария Кулинкович (весовая категория 55 кг), Ирина Шарыхина (55 кг), Мария Алексеева (68 кг), Дэвид Нгуен (67 кг), Иван Коробов (75 кг), Глеб Сачковский (75 кг), Антон Исаков (84 кг), Алексей Водчиц (свыше 84 кг) и Андрей Гриневич (свыше 84) поборются за награды престижных соревнований в кумите.

Анатолий Курьянович отметил, что это финальный этап Премьер-лиги. "Данные состязания - рейтинговые для отбора к Олимпиаде-2020 в Токио. Еще предстоит белорусским атлетам выступить на турнирах в Париже и ОАЭ, - сказал наставник сборной. - Рассчитываем продвинуться в мировом и олимпийском рейтингах. За каждый выигранный поединок и призовые места насчитываются баллы каждому спортсмену, выводится мировой топ-лист. Соревнования в Испании очень конкурентные. Будем стараться показать свой максимум".

"Карате1 - Премьер-лига" - серия престижных турниров, в этапах которой могут участвовать только сильнейшие спортсмены. В каждой категории соревнуется не более 64 участников, отбирающихся по мировому рейтингу Всемирной федерации карате (WKF).-0-