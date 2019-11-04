Десять медалей выиграли белорусы на ЧЕ по спортивной акробатике

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять медалей завоевали белорусы по итогам чемпионата Европы по спортивной акробатике, который проводился в израильском Холоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

В заключительный день состязаний победители II Европейских игр Артур Беляков и Ольга Мельник заняли второе место в финале динамического упражнения. Гомельчане Артем Ященко и Алексей Заяц выиграли бронзу в балансовом упражнении мужских пар.

Ранее два серебра завоевали в стартах смешанных пар белорусы Константин Евстафеев и Ольга Касьян. В динамическом упражнении женских групп бронзовую медаль завоевали Анна Кацуба, Кристина Лишова и Дарья Иванютенко, а среди мужских пар на третью ступень пьедестала поднялись Максим Маркевич и Олег Михалевич.

В динамическом упражнении среди юниоров на высшую ступень пьедестала поднялись белорусы Илья Фоменков и Виктория Ахотникова. В младшей возрастной группе вновь отличились Полина Куновская и Алена Траулько, завоевавшие бронзу в балансе. Ранее на их счету уже значились серебро в многоборье и бронза в динамическом упражнении.-0-