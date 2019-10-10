Десятки фитнес-клубов и спортшкол один вечер будут работать бесплатно - в Минске пройдет YoPRO Fitness Night

Более 40 фитнес-клубов, спортцентров, скалодромов, школ балета, йоги, единоборств, американского футбола, хоккея и других заведений, где активные горожане занимаются по вечерам, будут работать бесплатно в четверг, 17 октября, с 18:00 и до закрытия. Таким образом, каждый минчанин сможет подобрать себе тот вид физической активности, который подходит именно ему. Специально для трудоголиков, которые из-за работы не успевают не только позаниматься фитнесом, но даже поужинать, некоторые заведения из списка участников будут открыты ночью, а всех, кто придет на позднюю тренировку, угостят высокопротеиновым йогуртом YoPRO. Организатором мероприятия является компания Danone и ее бренд YoPRO при поддержке Министерства спорта и туризма.

День фитнеса и спорта проходит в Минске уже во второй раз и был задуман по аналогии с мировой акцией «Ночь музеев», когда люди раз в году могут вечером посетить любой музей бесплатно. Больше 3 тысяч человек воспользовались возможностью позаниматься и подобрать себе подходящее место для занятий во время первого YoPRO Fitness Day.

“Мы, конечно, надеялись, что людям понравится идея дня открытых дверей в фитнес-клубах, но реальность превзошла наши ожидания. Нам удалось объединить несколько десятков заведений, если быть совсем точной — 42. И это еще не все желающие: из многих клубов звонили в последний момент и хотели присоединиться, но мы уже не успевали проанонсировать их участие и привезти их посетителям йогурт YoPRO, необходимый для восстановления мышц после нагрузок”, — рассказывает бренд-менеджер Danone Анастасия Ганжа.

К акции, как и в прошлый раз, уже присоединилось четыре десятка заведений: перечень мест, где будет бесплатный вход на тренировки в этот вечер, можно найти на сайте yopro.by . Но список открытый, организаторы и на этот раз приглашают всех присоединиться к YoPRO Fitness Night, отправив заявку с информацией о своем фитнес-центре или спортивной школе на почту: yoprobelarus@gmail.com.

Часы работы каждый спортивный клуб определяет самостоятельно. В своем обычном режиме или с продленными до ночи расписанием — это можно будет уточнить у администраторов, когда будете записываться на занятие. По условиям акции можно посетить любое количество тренировок, главное — предварительно забронировать себе время посещения.

“Если прошлый раз мы предложили минчанам заняться фитнесом в субботу, то сейчас хотим учесть пожелания тех, кто много работает и кому в будний день подходят только вечерние тренировки после шести. Поэтому в названии появилось слово night, и среди участников есть такие клубы, которые открыты допоздна, — говорит Анастасия Ганжа. — Хотим всем напомнить, что самая любимая работа — это работа над собой. Йогурт YoPRO идеально подходит для тех, кто ведет активный образ жизни и заботится о себе. В нем нет консервантов и подсластителей, а 15-17 граммов протеина — микс казеинового и сывороточного белков — позволит восстановить мышцы после нагрузок”.

Организаторы подчеркивают, что YoPRO Fitness Night — это не только про “качалку”, но про любые активности, которые позволяют держать тело в тонусе. По традиции в этот вечер проведут свои открытые занятия не только знаменитые спортсмены, но и артисты. Например, заслуженная артистка и ведущий мастер сцены Большого театра оперы и балета Марина Вежновец даст мастер-классы по хореографии в своей балетной школе по адресу Партизанский пр-т, 117а. Олимпийская чемпионка Александра Герасименя проведет занятие по плаванию, а семикратный чемпион Республики Беларусь, тренер USBC по боулингу Дмитрий Шилкин научит сбивать кегли в оздоровительном комплексе “Фристайл”.

Петр Ворон, начальник управления физической культуры Министерства спорта и туризма, комментирует: “Спорт — это одно из ключевых направлений в политике государства, и мы охотно готовы поддерживать все мероприятия, главная цель которых — популяризация активного и здорового образа жизни”.

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