Дети 57 национальностей участвовали в рекордной футбольной тренировке на стадионе Мадрида

31 мая, Мадрид /Корр. БЕЛТА/. В Мадриде сегодня на стадионе Navalcarbon установлен новый рекорд Guinness World Records® по проведению самой многонациональной тренировки, передает корреспондент БЕЛТА.

На стадионе присутствовала судья Книги рекордов Гиннесса Анна Луиз Орфорд, которая зафиксировала этот рекорд. "Для его установки необходимо было собрать представителей более 50 национальностей, участвующих в тренировке. Я могу утверждать, что сегодня в тренировке приняли участие дети 57 национальностей. Это новый мировой рекорд", - сказала она.

По словам судьи, за 10 лет работы в организации это ее самый любимый рекорд. "Сегодня вы показали, что все возможно и спорт объединяет нации", - добавила Анна Луиз Орфорд.

Тренировка длилась около часа, дети выполняли различные упражнения по команде тренера. Беларусь представила футболистка Яна Сташкова.

Также 31 мая прошли отборочные соревнования чемпионата мира по "Футболу для дружбы", по результатам которых 8 команд из 32 вышли в плей-офф. В нокаут-раунд прошла одна участница от Беларуси - Анна Годинская из команды "Тасманский дьявол".

Мальчики и девочки были объединены в 32 команды, в каждой из которой по 6 игроков из разных стран. В рамках экологической инициативы все сборные названы в честь редких и исчезающих видов животных. По итогам жеребьевки белорусские участницы оказались в разных командах: София Метельская в команде "Саола", Анна Годинская в "Тасманском дьяволе", Яна Сташкова в "Скате", а Мелана Суровцева стала тренером "Шиншилл".

Финальные мероприятия седьмого сезона международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" проходят в Мадриде с 28 мая по 2 июня. В их числе - международный форум и чемпионат мира по "Футболу для дружбы", финал которого пройдет на знаменитом футбольном поле UEFA Pitch в самом сердце Мадрида - на площади Плаза-Майор. 1 июня участники программы посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА - 2019, который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано".

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. Ключевые ценности, продвигаемые участниками программы, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь. "Футбол для дружбы" поддерживают УЕФА, ФИФА, Международный олимпийский комитет, футбольные федерации разных стран, детские международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены и ведущие футбольные клубы мира. За семь сезонов программа объединила более 6 тыс. участников и приобрела свыше 5 млн сторонников, включая известных спортсменов, художников, политиков.-0-