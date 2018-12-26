Дети и внуки известных атлетов и воспитанники школ-интернатов стали участниками "Олимпийской елки"

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный новогодний праздник "Олимпийская елка" состоялся сегодня в административном комплексе "Победителей, 14". В праздничных мероприятиях приняли участие более 350 детей в возрасте от двух до 14 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Среди гостей олимпийские чемпионы разных лет: Александр Богданович, Алексей Гришин, Дмитрий Довгаленок, Антон Кушнир, Роман Петрушенко, Янина Провалинская-Корольчик, Алла Цупер, а также призеры Игр: Дмитрий Дащинский, Анастасия Прокопенко, Ксения Санкович, Алина Тумилович, Вадим Девятовский, Михаил Семенов, а также ветераны спорта, представители спортивных организаций со всех регионов Беларуси со своими детьми и внуками.
Генеральный секретарь НОК Георгий Катулин перед началом новогоднего представления зачитал приветственный адрес от Президента Беларуси, президента НОК Александра Лукашенко.
НОК Беларуси в рамках благотворительной акции "Наши дети" пригласил на праздник воспитанников Радошковичской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Руденской вспомогательной школы-интерната, вручил им специальные подарки.
"Олимпийскую елку" 26 декабря посетили и победители конкурса в поддержку юных спортсменов на ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе "Разам з камандай", которыми стали ученики средней школы №6 города Рогачева.
Все гости праздника увидели детский новогодний мюзикл "Новогодняя Академия" от Молодежного театра эстрады, ростовых кукол - маскотов спортивных клубов Беларуси, среди которых и талисман II Европейских игр лисенок Лесик, который пользовался особой популярностью у ребят в зоне селфи.
После окончания праздника все дети получили от НОК Беларуси сладкие подарки.-0-
Фото Андрея Покумейко
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