Детский спорт побеждает пандемию

Как сообщили БЕЛТА организаторы, 1 мая завершился срок подачи заявок для участия в онлайн-чемпионате Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы" (F4F). 14 мая будет дан официальный старт финальным мероприятиям Девятого сезона.

В связи с пандемией программа "Футбол для дружбы" в этом году снова пройдет в формате киберспортивного мероприятия. Мальчики и девочки из 211 стран в возрасте от 12 до 14 лет сформируют 32 сборные Дружбы, чтобы принять участие во Всемирном онлайн чемпионате по "Футболу для дружбы". Соревнования пройдут в футбольном симуляторе F4F World, который доступен бесплатно на 27 языках для систем MS Windows, Apple macOS, Android и iOS.

"ПАО "Газпром" реализует проект "Футбол для дружбы" начиная с 2013 года. В первые семь сезонов программа объединила тысячи мальчиков и девочек из разных стран для того, чтобы вместе поиграть в футбол, подружиться с ровесниками со всего мира и поделиться опытом. В связи с коронавирусной пандемией и связанными с ней ограничениями мы приняли решение в 2020 году временно перейти на цифровой формат. Таким образом мы хотели внести свой вклад в то, чтобы дети во всем мире не теряли связи друг с другом и Девятью ценностями "Футбола для дружбы: дружбой, равенством, справедливостью, здоровьем, миром, преданностью, победой традициями и честью", – пояснил Глобальный директор программы "Футбол для дружбы" Владимир Серов.

В течение всего нескольких месяцев была реализована идея создания многопользовательского футбольного симулятора F4F World. На его платформе в режиме реального времени могут быть организованы международные командные соревнования. Особенности F4F World включают в себя оригинальный дизайн и уникальную адаптацию профиля, возможность играть в разных дивизионах и лигах, создавать собственные клубы или приглашать в игру случайно выбранных игроков со всего мира. К 2021 году разработчики компании Data Art добавили в игру несколько новых функций.

Одной из успешных инициатив "Футбола для дружбы" является инициирование ряда дискуссионных форматов об адаптации детского футбола к условиям пандемии. Более 100 успешных проектов в этой области были представлены на Международном форуме "Футбол для дружбы" в 2020 году. Так, школьная футбольная ассоциация Шри-Ланки (SLSFA) совместно с Министерством образования Шри-Ланки представила концепцию футбольных онлайн-соревнований для детей всех возрастов. Бразильская футбольная ассоциация запустила несколько социальных проектов, в том числе направленных на обучение вратарей, предоставление социальных услуг и поддержку активного образа жизни в период самоизоляции, вызванной пандемией.

На другом онлайн-мероприятии в 2020 году обсуждалась тема "Мотивация и тренировки в условиях пандемии: влияние онлайн-технологий на спорт". Эксперты, в том числе звезды киберспорта из немецкого футбольного клуба "Шальке 04", согласились с тем, что пандемия будет способствовать дальнейшему распространению и повышению осведомленности о киберспорте. Кроме того, участники определили множество параллелей с классическим спортом: структура лиги, соревнования, требования к игрокам и регулярные тренировки – лишь малая часть фактических точек соприкосновения.

На семинаре от представителей телеканала "Евроньюс" дети узнали все о современной спортивной журналистике, цифровых технологиях, производстве высококачественных фильмов.

Победителем онлайн-чемпионата по "Футболу для дружбы" 2020 стала команда "Гранулированная саламандра", представленная игроками из Боснии и Герцеговины, Казахстана, Латвии, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Турции. В этом году среди главных мероприятий Девятого сезона – Международный онлайн-лагерь Дружбы, Всемирный онлайн-чемпионат по "Футболу для дружбы" 2021, а также Форум национальных послов.

В то время как соревнования проходят в цифровом формате, встреча национальных послов в этом году состоится в формате личного общения. Совместно с представителями футбольного сообщества они обсудят актуальные проблемы спортивного развития детей и поделятся опытом в Стамбуле 29 мая, накануне финала Лиги Чемпионов.

"Я искренне надеюсь, что пандемия в ближайшем будущем останется лишь воспоминанием и все футбольные и спортивные мероприятия снова будут проводиться на реальных площадках в привычном формате. Тем не менее мы вступаем в новую эру взаимодействия, обретения знаний с использованием смешанных форматов коммуникации. Желаю организаторам успехов в следующих сезонах программы, которая вне зависимости от обстоятельств остаётся верна принципам устойчивого развития", – подытожил в конце 2020 года Фрэнк Лудольф, руководитель Департамента УЕФА по техническому развитию.

Справка о программе

Международная детская социальная программа "Футбол для дружбы" реализуется ПАО "Газпром" с 2013 года. За прошедшие восемь сезонов программа охватила 211 стран и регионов, объединила более 15 тысяч участников и приобрела свыше 6 миллионов сторонников.

По итогам отборочных соревнований Беларусь в программе представят Влада Лешкович, воспитанница футбольного клуба ФК "Минск", и Николай Мотузко, юный журналист газеты "Зорька".

Подробнее о программе можно узнать здесь.

Информационный партнер Международной детской социальной программы "Футбол для дружбы" – Белорусское телеграфное агентство.