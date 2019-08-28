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28 августа 2019, 16:02

Детский забег во время Минского полумарафона пройдет в обновленном формате

Фото из архива
Фото из архива

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский благотворительный забег #ДетиДетям пройдет 15 сентября во время Минского полумарафона в обновленном формате, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году детский забег будет полномасштабным. В прошлом году он проходил на мини-площадке возле Дворца спорта, а теперь дети смогут пробежать по основной трассе Минского полумарафона. Это будет полноценный забег, как у взрослых, только на меньшую дистанцию, - сказал Вадим Девятовский. - Такие мероприятия позволяют детям оценить спортивную атмосферу, цементируют их любовь к спорту. Уверен, это будет стимулировать их и в дальнейшем поддерживать себя в хорошей физической форме".

Забег рассчитан на детей в возрасте 3-15 лет. Самые маленькие могут пробежать или пройти вместе с родителями. Дистанция, которую будут преодолевать юные участники, равна 500 м. На финише все получат "медали чемпиона". "Дети не желают оставаться в стороне, они тоже хотят быть частью Минского полумарафона, который собирает десятки тысяч людей. В этом году будут задействованы разные возрастные категории", - отметил представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар.

Детский благотворительный забег проведут Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и мобильный оператор сотовой связи МТС при поддержке Белорусской федерации легкой атлетики. Участие в забеге бесплатное, но по обязательной регистрации на сайте ЮНИСЕФ. Также можно сделать пожертвование. Собранные средства помогут в реализации благотворительного проекта "Семья каждому ребенку".

ЮНИСЕФ работает на протяжении 25 лет в Минске и регионах, где реализует страновую программу с правительством Беларуси (2016-2020 годы) в таких приоритетных областях, как социальное развитие, здравоохранение и образование, играет координационную роль в работе с неправительственными организациями, поддерживает тесные связи с международным сообществом и дипломатическими представительствами. Приоритетные направления работы ЮНИСЕФ в Беларуси - семья и безопасная среда для всех детей, вовлечение и защита подростков, раннее вмешательство и инклюзия детей с инвалидностью, изучение положения детей и укрепление партнерства.

Минский полумарафон традиционно является одним из самых масштабных спортивных событий в Беларуси. В прошлом году в нем приняли участие более 35 тыс. любителей здорового образа жизни. В 2019 году старт пройдет в пятый раз. Полумарафон повысил свой статус, получив серебряный лейбл от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Призовой фонд соревнований составит $60 тыс. По прогнозам организаторов, полумарафон соберет 40 тыс. участников. Регистрация на забеги в 5 км, 10 км и 21,1 км открыта на сайте соревнований до 13 сентября.-0-

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