Девять футболистов не смогут сыграть за сборную Беларуси в ближайших матчах квалификации ЧМ-2022

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд игроков, включенных в изначальный список футбольной сборной Беларуси на текущий сбор, не смогут сыграть в ближайших матчах квалификации чемпионата мира 2022 года из-за травм и болезней. Такое сообщение размещено на официальном сайте АБФФ, сообщает БЕЛТА.

Не помогут сборной в предстоящих встречах Сергей Политевич, Роман Юзепчук, Александр Сачивко, Николай Золотов, Роман Швецов, Артем Рахманов, Никита Корзун, Артем Концевой и Денис Гречихо.

Сейчас в расположении национальной команды к предстоящим играм с эстонцами и чехами готовятся 24 футболиста:

Вратари: Егор Хаткевич ("Динамо-Минск"), Павел Павлюченко ("Рух", Брест), Владислав Василючек ("Ислочь", Минский район), Роман Степанов ("Динамо-Брест").

Защитники: Максим Бордачев, Данила Нечаев (БАТЭ, Борисов), Кирилл Печенин ("Рух", Брест), Роман Бегунов, Глеб Шевченко ("Шахтер", Солигорск), Иван Садовничий ("Неман", Гродно) и Руслан Юденков ("Гомель").

Полузащитники: Евгений Яблонский (БАТЭ, Борисов), Макс Эбонг ("Астана", Нур-Султан, Казахстан), Владислав Климович, Артем Быков ("Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов ("Шахтер", Солигорск), Павел Седько ("Торпедо", Москва, Россия), Руслан Лисакович ("Ислочь", Минский район), Александр Селява ("Динамо-Минск"), Вадим Побудей ("Гомель"), Евгений Краснов ("Витебск").

Нападающие: Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва), Дмитрий Антилевский ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Андрей Соловей ("Гомель").

Национальная сборная Беларуси разместилась в техническом центре Ассоциации "Белорусская федерация футбола" и тренируется на комплексе футбольных полей АБФФ.

Сборная Беларуси 7 октября в 11.30 отправится в Таллин, где сыграет против Эстонии на стадионе "Лиллекула" 8 октября в 21.45, а затем 11 октября в 21.45 встретится с Чехией в Казани на стадионе "Центральный".-0-