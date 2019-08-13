Девятовский: белорусы покажут достойный результат на легкоатлетическом матче Европа - США

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены покажут достойный результат на легкоатлетическом матче Европа - США, который будет проходить в Минске. Такое мнение сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси высказал журналистам председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"В команде Европы выступят 10 белорусских атлетов, восемь из них - девушки, два спортсмена - парни. При выборе атлетов от Беларуси нам приходилось исходить из критериев, кто может здесь и сейчас принести максимальную пользу команде Европы. Думаю, результаты будут показаны достойные, за белорусов не будет стыдно", - сказал Вадим Девятовский. Председатель БФЛА сообщил, что из-за травм в состав команды Европы не вошли белорусская бегунья Алина Талай и метатель молота Иван Тихон. Марина Арзамасова также пропустит данный старт.

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук назвал команду по легкой атлетике перспективной и молодой. Он сказал, что сборная Беларуси достойно выступила на последних международных стартах. Хотя и не обошлось без ошибок, которые будут учтены в дальнейшем при подготовке к новым крупным стартам.

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9-10 сентября 2019 года на минском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу соревнований включено метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

Инициатором проведения матча Европа - США выступил президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.-0-

Фото Дениса Костюченко