Девятовский назвал допинг-скандалы в белорусской легкой атлетике нелепыми ситуациями

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский охарактеризовал допинг-скандалы, в которые недавно попали белорусские спортсмены, как нелепые ситуации. Комментарием на эту тему он поделился с журналистами в кулуарах Олимпийского собрания НОК, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Вадима Девятовского, подозрения, павшие на белорусских легкоатлетов - бегунью Марину Арзамасову и прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, стали большим сюрпризом для федерации. "Естественно, мы тщательно разбираемся, что произошло", - сказал он.

Председатель БФЛА считает, что тренеры и спортсмены должны быть максимально внимательными и бдительными, чтобы не стать жертвой обстоятельств. "Ты не можешь быть расслабленным и должен постоянно контролировать все, что с тобой происходит. Именно для того, чтобы избежать таких нелепых ситуаций, - обратил он внимание. - Презумпция невиновности в спорте отсутствует. Надо отдать очень много сил, энергии и средств для того, чтобы доказать свою правоту".

Руководитель федерации добавил, что сегодня мировое легкоатлетическое сообщество отмечает прогресс в антидопинговой политике сборной Беларуси. На этот факт, по его словам, указал и руководитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяна Коэ во время сентябрьской встречи с главой белорусского государства. "Международная федерация более чем удовлетворена прогрессом белорусской стороны, и нас ставят сегодня в пример", - отметил Вадим Девятовский.

Что касается подготовки к Олимпийским играм в Токио, то легкоатлеты полны надежд и намерены подойти к соревнованиям во всеоружии. "Этот сезон показал, что наши атлеты добавляют", - констатировал председатель БФЛА. Он привел в пример Максима Недосекова - юниор не просто выиграл молодежный чемпионат Европы по прыжкам в высоту, но и ворвался в мировую элиту и теперь задает тон.

"Если мы соберем все, что имеем, к Олимпийским играм в Токио, то легкая атлетика в праве рассчитывать на очень успешное выступление. Боевая дружина у нас есть, и мы сегодня готовимся планомерно, без суеты. В команде хорошее настроение и боевой дух", - добавил Вадим Девятовский.

Как сообщалось, в конце августа Международная ассоциация легкоатлетических федераций временно отстранила белорусскую бегунью Марину Арзамасову за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку подозревают в использовании запрещенного вещества. Позже временно отстранили от соревнований и прыгуна в высоту Дмитрия Набокова. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике нашел в его пробе фуросемид, который не является допингом, однако применяется в спортивной медицине для выведения запрещенных веществ. Поэтому Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приравняло препарат к допинговым субстанциям.-0-