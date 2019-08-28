Девятовский об отстранении бегуньи Марины Арзамасовой: это гром среди ясного неба

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал сегодня журналистам временное отстранение белорусской бегуньи Марины Арзамасовой за нарушение антидопинговых правил, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это гром среди ясного неба. Мы даже не находим слов, чтобы объяснить происходящее. Для Марины и Белорусской федерации легкой атлетики - это большой шок, - сказал Вадим Девятовский. - Наша федерация нетерпима к допингу, и мы максимально, насколько можно, проводим профилактику среди спортсменов. Что касается спорта высших достижений, сегодня этой самодеятельностью будет заниматься только самоубийца, учитывая пристальное внимание к белорусским атлетом со стороны международных организаций. Сейчас мы проходим процесс восстановления доверия к нашим спортсменам, и оно на самом высоком уровне".

Как сообщалось, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) временно отстранила белорусскую бегунью Марину Арзамасову за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку подозревают в использовании запрещенного вещества.

Белоруска Марина Арзамасова временно отстранена за нарушение антидопинговых правил Марина Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года в беге на 800 м, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в данной дисциплине.

Марина Арзамасова является чемпионкой мира 2015 года в беге на 800 м, а также победительницей чемпионата Европы 2014 года в данной дисциплине.

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