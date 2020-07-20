Девятовский прокомментировал переход российского легкоатлета Матвея Волкова в сборную Беларуси

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский прокомментировал корреспонденту БЕЛТА переход российского легкоатлета, выступающего в прыжке с шестом, Матвея Волкова в сборную Беларуси.

"Действительно, разговор о переходе россиянина Матвея Волкова в сборную Беларуси был. К нам приезжал его отец, знаменитый в прошлом спортсмен в прыжке с шестом и тренер. Они приняли решение о переезде. Белорусская федерация легкой атлетики будет организовывать тренировочный процесс Матвея Волкова, продолжение спортивной деятельности уже за нашу страну. Первый шаг сделан, сейчас ждем, когда их семья переберется в Беларусь, - сказал Вадим Девятовский. - В прыжке с шестом у мужчин у нас нет атлетов уровня Ирины Жук. В 15 лет покорять 5,5 м - это выдающийся результат. Мы будем рады становлению Матвея на международной арене под флагом Беларуси. Для БФЛА не самоцель набор спортсменов из других стран. Однако такие переезды по инициативе атлета или тренеров будут усиливать нашу сборную".

По его словам, легкая атлетика в Беларуси находится на высоком мировом уровне. Это показал недавний открытый Кубок страны в Бресте.

Что касается отбывания карантина, когда спортсмен не имеет права выступать на международных соревнованиях, глава БФЛА ответил: федерация намерена действовать по правилам, установленным World Athletics.

Вадим Девятовский отметил, что теоретически прорабатываются возможные переходы и других российских легкоатлетов. "Пока это намерения, их некорректно обсуждать. Как только будут приняты решения со стороны спортсменов, мы объявим. Белорусская сторона желает, чтобы как можно быстрее разрешились возникающие вопросы. Мы рады подставить плечо нашим друзьям из России", - добавил он.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций планирует полностью запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях. Спортсменам из России уже перестали присваивать нейтральный статус.

Матвей Волков выступает в прыжке с шестом. У него нет спортивного гражданства России, так как он не выступал за сборную на международных соревнованиях. В Москве 29 февраля Матвей Волков установил высшее мировое достижение среди атлетов до 16 лет, взяв высоту 5,5 м. В течение трех лет он планирует повторить взрослый мировой рекорд - 6,17 м.-0-