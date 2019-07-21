21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский рассказал о подготовке к легкоатлетическому матчу Европа - США в Минске в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Формат Европейских игр серьезно отличается от формата матча Европа - США. Матч - это классическая легкая атлетика, а формат Европейских игр был сокращенным: было всего девять видов из 47 возможных. На матче будут представлены беговые дистанции до 3 000 м, все технические виды легкой атлетики будут в полной мере здесь, я уверен, присутствовать. Стадион "Динамо" по большому счету, конечно, готов. Здесь современная дренажная система, которая предусматривает самые мощные падения снаряда, например, молота", - сказал Вадим Девятовский.

Призовой фонд легкоатлетического матча составляет около $1 млн. В частности, за победу можно будет получить 7 тыс. евро. "Сегодня огромный спрос на матч - NBC, BBC, крупнейший польский канал, французский. У нас нет сомнений, что матч будет смотреть практически весь мир, и это будут прямые эфиры. В первый день соревнования начнутся в 19.00, а до этого будет церемония открытия. Цены на билеты - приблизительно от Br10 до Br20, они уже в продаже. Любой желающий может позволить себе прийти на матч, и для нас это принципиально", - отметил председатель БФЛА.

Легкоатлетический матч Европа-США и Минский полумарафон проводятся в течение одной недели. "Если посмотреть на график, то в понедельник-вторник у нас матч, в воскресенье бежим. К полумарафону у нас всегда запланирован ряд мероприятий. В предшествующую неделю мы стараемся проводить лотереи, конкурсы. Людей, которые придут на матч на стадион "Динамо", мы тоже сможем заинтересовать различными площадками", - отметил председатель БФЛА.

Легкоатлетический матч Европа - США пройдет 9-10 сентября на минском стадионе "Динамо". Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу соревнований включено метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4x100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.

Минский полумарафон в 2019 году пройдет 15 сентября и, по прогнозам организаторов, соберет 40 тыс. участников.-0-