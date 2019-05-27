Девон Саддлер покидает "Цмокi-Мiнск" и переходит в "Автодор"

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник баскетбольного клуба "Цмокi-Мiнск" Девон Саддлер переходит в саратовский "Автодор", сообщили БЕЛТА в пресс-службе минской команды.
В нынешнем сезоне Девон Саддлер был одним из лидеров "драконов": в среднем в 22 проведенных матчах Единой лиги ВТБ набирал 15,3 очка. В играх Кубка ФИБА-Европа его средняя результативность составила 11,3 очка за матч.
Девон Саддлер был признан лучшим игроком чемпионата Беларуси, в котором "Цмокi" завоевали свое 11-е золото подряд.-0-
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