Ди Джей Шелтон прекратил сотрудничество с минскими "Цмокамі"

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тяжелый форвард Ди Джей Шелтон покинул минские "Цмокі" и перешел в турецкий "Банвит", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "драконов".

Баскетболист успел провести в Единой Лиге ВТБ шесть матчей, набирая в среднем 15,8 очка, совершая 6,2 подбора. В Кубке ФИБА-Европа игрок выходил на площадку в четырех встречах в составе минчан.

В Единой лиге ВТБ баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" провел семь матчей и одержал одну победу на выезде над саратовским "Автодором". Минчане в турнирной таблице занимают 13-е место.

Следующий поединок "драконы" проведут 8 декабря на своей площадке против рижского ВЭФа.-0-