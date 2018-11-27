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Ди Джей Шелтон прекратил сотрудничество с минскими "Цмокамі"

Спорт 27.11.2018 | 17:29
Ди Джей Шелтон
Ди Джей Шелтон

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тяжелый форвард Ди Джей Шелтон покинул минские "Цмокі" и перешел в турецкий "Банвит", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "драконов".

Баскетболист успел провести в Единой Лиге ВТБ шесть матчей, набирая в среднем 15,8 очка, совершая 6,2 подбора. В Кубке ФИБА-Европа игрок выходил на площадку в четырех встречах в составе минчан.

В Единой лиге ВТБ баскетбольный клуб "Цмокі-Мінск" провел семь матчей и одержал одну победу на выезде над саратовским "Автодором". Минчане в турнирной таблице занимают 13-е место.

Следующий поединок "драконы" проведут 8 декабря на своей площадке против рижского ВЭФа.-0-

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Теги
баскетбол, Цмокi-Мiнск
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