Диего Марадона поздравил брестское "Динамо" с титулом чемпиона Беларуси

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда мирового футбола Диего Марадона поздравил брестское "Динамо" с завоеванием титула чемпиона Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В поздравлении, размещенном в "Инстаграм", знаменитый аргентинец написал, что очень рад поздравить футболистов, тренеров и руководителя брестского "Динамо" с завоеванием первого места в чемпионате Беларуси. Диего Марадона закончил свое сообщение по-русски: "Мои поздравления!!!"

Диего Марадона в мае 2018 года стал почетным президентом брестского "Динамо" и в июле того же года посетил один из матчей белорусского чемпионата в Бресте.

Брестские динамовцы 24 ноября в игре 29-го тура нынешнего чемпионата страны победили на своем поле "Витебск" (1:0) и за тур до финиша стали недосягаемы для конкурентов, впервые завоевав золотые медали.-0-