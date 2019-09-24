Дина Сазановец стала 11-й на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе в весовой категории 76 кг, победила Лим Джон Сим из КНДР

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дина Сазановец, выступающая в весовой категории 76 кг, заняла 11 место на ЧМ по тяжелой атлетике в Паттайе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская спортсменка, выступавшая в группе В, показала результат 221 кг (101+120) и занимала второе промежуточное место. Однако удержаться на этой позиции она не смогла, опустившись в итоге на 11-ю строчку в итоговом протоколе.

Золотая медаль в данном виде программы досталась двукратной олимпийской чемпионке Лим Джон Сим из КНДР. Несмотря на столь впечатляющую коллекцию наград с главных стартов четырехлетия, виктория на планетарном первенстве стала для Лим первой в карьере. Победу принесла сумма 276 кг (124+152).

Чжан Ванли из Китая не смогла защитить свой титул, выигранный в прошлом году, и завоевала серебро - 271 кг (118+153). Нейси Патрисия Дахомес Баррера из Эквадора замкнула тройку сильнейших с результатом 245 кг (110+135).

25 сентября на планетарном форуме выступят сразу три представителя сборной Беларуси: Дарья Наумова (81 кг), Андрей Орленок и Евгений Тихонцов (оба - 102 кг).-0-

Фото IWF