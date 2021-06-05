"Динамо-БГУФК" и "Минск" победили в матчах женского чемпионата Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты женского чемпионата Беларуси по футболу одержали крупные виктории в матчах 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры турнира, действующие чемпионки страны футболистки минского "Динамо-БГУФК", разгромили юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 10:0. Четыре мяча забила Анастасия Линник, голевой дубль оформила Анна Пилипенко. Для подопечных Юрия Малеева это 11-я виктория в 11 проведенных встречах.

Вице-чемпионки Беларуси спортсменки "Минска" уверенно переиграли на своем поле гостей из "Бобруйчанки" с результатом 4:0. Один из мячей забила лидер бомбардирской гонки Анастасия Побегайло, на лицевом счету которой стало 17 мячей.

Сегодня идущий третьим гродненский "Неман" примет на своем поле футболисток Гомельской области. В Могилеве местный "Днепр" встретится с брестским "Динамо". В Минске спортсменки "Зоркi-БДУ" будут соперничать с "Витебском".

Положение команд: "Динамо-БГУФК" - 33 очка (11 матчей), "Минск" - 30 (10), "Неман" - 22 (10), "Днепр" - 21 (10), "Зорка-БДУ" - 16 (10), Беларусь (U-19) - 11, "Бобруйчанка" - 10 (11), "Витебск" - 7 (10), Гомельская область - 3 (1), "Динамо" (Брест) - 0 (10).-0-