"Динамо-БГУФК" одержало вторую победу на старте женского чемпионата Беларуси

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" одержали вторую викторию на старте 30-го женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня действующие чемпионки страны на своем поле разгромили юниорскую сборную Беларуси (U-19) со счетом 16:0.

В первом туре динамовская дружина также у себя дома не оставила шансов гостям из "Бобруйчанки" - 6:0. В стартовом поединке нового сезона подопечные Юрия Малеева победили футболисток "Минска" со счетом 4:0, впервые завоевав Суперкубок.

Два матча нового национального первенства состоятся в субботу, 27 марта. Новичок турнира "Витебск" примет на своем поле столичную "Зорку-БДУ". Еще один дебютант женской лиги брестское "Динамо" сыграет у себя дома с могилевским "Днепром". Завершится второй тур двумя встречами 28 марта. "Бобруйчанка" сыграет в Бобруйске с вице-чемпионками страны спортсменками "Минска", а команда Гомельской области примет обладателя бронзы гродненский "Неман".

Юбилейный чемпионат Беларуси среди женских команд пройдет в три круга, чемпион и призеры определятся в середине ноября.

Самым титулованным клубом является "Бобруйчанка", которая 12 раз становилась чемпионом страны. Футболистки "Минска" семь раз брали золото, у витебского "Университета" шесть титулов, в активе могилевской "Надежды" два золота, по разу первыми были брестская "Виктория" и столичное "Динамо-БГУФК".-0-