"Динамо-БГУФК" разгромило футболисток Гомельской области в чемпионате Беларуси

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" продолжили победную серию в матчах женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою восьмую викторию подряд действующие чемпионки страны одержали сегодня у себя дома, разгромив одного из аутсайдеров турнира команду Гомельской области с сухим счетом 17:0. Семь мячей в этой встрече забила Карина Ольховик, четыре раза отличилась Виктория Валюк. В восьми проведенных поединках подопечные Юрия Малеева забили 56 мячей, не пропустив ни одного в свои ворота.

Также сегодня обладатели серебряных медалей прошлого первенства спортсменки "Минска" обыграли на выезде могилевский "Днепр" - 2:0. Оба гола минчанки забили в первой половине встречи - на 37-й минуте Елизавета Пинчук с пенальти открыла счет, а еще через минуту окончательный результат установила Валерия Богдан. В составе минчанок выступает лучший бомбардир нынешнего первенства Анастасия Побегайло, забившая в семи предыдущих играх 15 мячей.

Еще в одном сегодняшнем матче спортсменки "Бобруйчанки" без проблем обыграли на своем поле брестское "Динамо" - 8:0. Брестчанки потерпели восьмое поражение кряду, они забили всего один гол, пропустив 65 мячей.

Два стартовых поединка этого тура вчера завершились с одинаковым результатом 2:2 - гродненский "Неман" в своем крытом манеже разошелся миром со столичной "Зоркай-БДУ", а в Минске футболистки юниорской сборной Беларуси (U-19) сыграли вничью с "Витебском".

Турнирное положение после 8 туров: "Динамо-БГУФК" - 24 очка, "Минск" - 21, "Неман" - 19, "Днепр" - 15, "Зорка-БДУ" - 13, "Бобруйчанка" - 10, "Витебск" - 7, Беларусь (U-19) - 5, Гомельская область - 3, "Динамо" (Брест) - 0.

Первый круг женского национального футбольного первенства завершится пятью матчами 19 мая: Гомельская область - Беларусь (U-19), "Динамо" (Брест) - "Динамо-БГУФК", "Минск" - "Неман", "Витебск" - "Днепр", "Зорка-БДУ" - "Бобруйчанка".-0-