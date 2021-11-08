"Динамо-БГУФК" в ранге чемпионок Беларуси разгромили футболисток Гомельской области

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минского "Динамо-БГУФК" в ранге двукратных чемпионок Беларуси разгромили команду Гомельской области со счетом 16:0 в предпоследнем туре 30-го национального первенства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашней игре с одним из аутсайдеров турнира подопечные Юрия Малеева в каждом тайме забили по восемь мячей. Голевые дубли в свой актив записали Карина Ольховик, Анна Пилипенко, Анастасия Новикова, Виктория Валюк, Анастасия Линник и Татьяна Маркушевская. После этой встречи состоялась церемония награждения футболисток "Динамо-БГУФК", в которой принял участие заместитель председателя ассоциации "Белорусская федерация футбола" Михаил Вергеенко. Динамовская команда второй раз подряд завоевала чемпионский титул. В этом сезоне минчанки одержали победы во всех 26 проведенных матчах, забив 187 мячей и пропустив в свои ворота всего 4 гола. В этом сезоне они также стали обладательницами Суперкубка и Кубка страны.

Второе место обеспечили себе спортсменки "Минска" - разгромили в Могилеве местный "Днепр" с результатом 4:1. Минчанки выиграли 23 встречи, уступив только в трех играх с чемпионками.

В поединке двух соискателей бронзовых наград футболистки гродненского "Немана" у себя дома одолели минскую "Зорку-БДУ" с минимальным перевесом в счете 1:0 благодаря голу Натальи Качан. И поднялись на третье место в турнирной таблице. Перед встречами последнего тура гродненская команда опережает минчанок всего на один балл. Вопрос об обладателе бронзы решится в субботу, 13 ноября, когда "Неман" сыграет на выезде против "Минска", а "Зорка-БДУ" примет на своем поле футболисток "Бобруйчанки".

После 26 туров положение в лидирующей группе таково: "Динамо-БГУФК" - 78 очков , "Минск" - 69, "Неман" - 50, "Зорка-БДУ" - 49. Внизу турнирной таблицы брестское "Динамо", у которого всего 3 балла, в активе гомельчанок 6 очков.

Список лучших снайперов белорусского чемпионата возглавляет Мелана Суровцева ("Минск"), забившая 33 гола.-0-