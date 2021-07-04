4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Динамо" и "Рух" сыграли вничью в брестском дерби чемпионата Беларуси - 1:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поначалу больше атаковали динамовцы, но счет открыли футболисты "Руха". На 32-й минуте после подачи углового удара с левого фланга Денис Гречихо переправил мяч в ворота Романа Степанова. После перерыва "Динамо" вновь захватило инициативу и на 79-й минуте Станислав Беленький установил окончательный результат.

Также сегодня минское "Динамо" разгромило на своей арене мозырскую "Славию" со результатом 4:0. На 11-й минуте встречи счет открыл ветеран минского клуба Антон Путило, а потом хет-трик оформил сенегальский форвард Аблай Мбенге, отличившийся на 42-й, 62-й и 66-й минутах матча.

Результаты других матчей 15-го тура: "Минск" - "Сморгонь" - 2:2, "Слуцк" - "Спутник" (Речица) - 3:2, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Неман" (Гродно) - 1:1, "Витебск" - БАТЭ (Борисов) - 0:0.

Гостевой матч лидера турнира солигорского "Шахтера" с "Гомелем" перенесен на более поздний срок.

Турнирное положение: Шахтер" - 40 очков, БАТЭ - 36, "Динамо" (Минск) - 29, "Рух" - 29, "Гомель" - 27, "Минск" - 21, "Динамо" (Брест) - 21, "Витебск" - 20, "Энергетик-БГУ" - 19, Торпедо-БелАЗ" - 19, "Ислочь" - 16, "Слуцк" - 14, "Славия" - 9, "Неман" - 9, "Спутник" - 7, "Сморгонь" - 7.

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей.

В следующем туре встречаются:

16 июля

"Слуцк" - БАТЭ, "Динамо" (Брест) - "Спутник", "Торпедо-БелАЗ" - "Динамо" (Минск);

17 июля

"Сморгонь" - "Энергетик-БГУ", "Гомель" - "Рух;

18 июля

"Славия" - "Ислочь", "Витебск" - "Неман".

Матч "Минск" - "Шахтер" перенесен на более поздний срок.-0-