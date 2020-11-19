"Динамо-Минск" победило "Сочи" в матче чемпионата КХЛ

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Минск" переиграли "Сочи" в матче чемпионата КХЛ. Судьба встречи на "Минск-Арене" завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра проходила с преимуществом минчан, которые методично старались расшатывать оборону команды из Сочи. Южане, в свою очередь, сделали ставку на контратаки. На шестой минуте матча одна из них завершилась взятием ворот. Автором точного броска стал Сергей Шмелев.

Впрочем, динамовцы продолжили атаковать оборонительные порядки гостей. Сначала на 10-й минуте Райан Спуннер попал в штангу, а спустя минуту Алексей Протас смог "распечатать" ворота "леопардов".

Минчане плотно захватили инициативу в матче, постоянно шли вперед, нагнетали давление. Но увы, до третьего периода болельщики заброшенных шайб не увидели.

В третьем периоде "зубры" предсказуемо устроили стартовый натиск ворот конкурентов, однако он не принес нужного результата, и ситуация на площадке выровнялась. Сочинцы все чаще организовывали позиционные атаки, но Доминик Фурх был на высоте. Впрочем, на 57-й минуте Игорь Руденков реализовал свой шанс и вывел гостей вперед.

Заключительные три минуты основного времени матча минчане провели в атаках на позиции соперника, и за 11 секунд до финальной сирены "зубры" сравняли счет благодаря усилиям Шейна Принса, отлично сыгравшего на добивании.

В овертайме минчане устроили осаду ворот гостей, которая завершилась шайбой Брэндона Козуна, который заработал 250-е очко в КХЛ.

Следующий матч минчане проведут на домашнем льду 21 ноября. Соперником команды Крэйга Вудкрофта станет московский ЦСКА, находящийся на лидирующей позиции в Западной конференции КХЛ.-0-