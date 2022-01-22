"Динамо-Молодечно" и "Локомотив" одержали победы в матчах чемпионата Беларуси по хоккею

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В двух матчах второго этапа белорусской экстралиги сегодня победили "Динамо-Молодечно" и оршанский "Локомотив", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы, принимавшие "Могилев", открыли счет на восьмой минуте: отличился Никита Пышкайло. Незадолго до перерыва успех праздновали уже могилевчане, однако после видеопросмотра шайба "львов" была отменена. Следующее взятие ворот случилось только на излете третьего периода. Никита Пышкайло оформил дубль, закрепив окончательный счет - 2:0 в пользу хозяев. Голкипер молодечненцев Михаил Карнаухов "засушил" восьмой матч в сезоне.

"Локомотив" в игре против "Лиды" держал преимущество в одну шайбу на протяжении 45 минут. Но в концовке финальной трети зрители увидели сразу четыре взятия ворот - по два в исполнении каждой из команд. В итоге 3:2, оршанцы сильнее, а "Лида" терпит 15-ю неудачу кряду.

Также сегодня должен был состояться поединок "Химика" (Новополоцк) и "Бреста", но новополочане не смогли участвовать в матче - им было засчитано техническое поражение.

После 46 игр сезона положение клубов в нижней шестерке таково:

7. "Динамо-Молодечно" (52 очка);

8. "Локомотив" (49);

9. "Химик" (46);

10. "Брест" (38);

11. "Могилев" (35);

12. "Лида" (28).

В воскресенье на лед выйдут команды из верхнего секстета: жлобинский "Металлург" примет солигорский "Шахтер", "Гомель" сразится с "Неманом" (Гродно), а минская "Юность" встретится с "Витебском".-0-