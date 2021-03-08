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08 марта 2021, 15:50

"Динамо-Молодечно" и "Неман" сравняли счет в плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею

Во время матча "Неман" - "Гомель"
Во время матча "Неман" - "Гомель"

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" и "Немана" сравняли счет в четвертьфинале плей-офф чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы из Молодечно вновь провели трудный матч против жлобинского "Металлурга", который смогли обыграть лишь в овертайме - 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0). На сей раз "железные волки" вновь практически всю игру провели в роли догоняющих. Молодечненцы повели в счете на 12-й минуте встречи. Ворота Дмитрия Мильчакова поразил Егор Клавдиев, которому помогли отличиться Павел Денисов и Павел Копытин. До перерыва, несмотря на старания обеих дружин, счет не изменился. А вот во втором периоде болельщики увидели заброшенную шайбу уже на 42-й секунде. Постарался Сергей Тополь, сравнявший счет после паса Алексея Ефименко. Когда время периода перевалило за экватор, молодечненцы вновь вышли вперед, использовав большинство. Гол на счету Павла Развадовского, которому ассистировали Илья Литвинов и Александр Суворов. "Сталевары повели осаду ворот гостей из Молодечно, и на 35-й минуте счет стал 2:2. Брешь в обороне команды из Минской области использовал Дмитрий Заламай.

В третьем периоде команды еще по разу обменялись результативными атаками. На гол молодечненца Андрея Геращенко результативной атакой ответил игрок жлобинчан Василий Филяев. В оставшееся до конца основного времени матча заброшенных шайб зрители больше не увидели.

В дополнительное время опасные моменты возникали у одних и других ворот, но свой шанс смогли использовать динамовцы, которые праздновали победу после шайбы Павла Копытина на 19-й минуте овертайма.

В еще одном дневном матче четвертьфиналов плей-офф "Неман" на своем льду обыграл "Гомель" - 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). После безголевой стартовой двадцатиминутки "рыси" первыми открыли счет, однако удержать преимущество после гола Михаила Ковалева гомельчане не смогли. Точные броски Сергея Малявко, Дмитрия Каштанова и Артура Буйницкого позволили команде из города над Неманом победить и сравнять счет в серии - 2:2.-0-

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Фото Леонида Щеглова

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