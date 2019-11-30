"Динамо-Молодечно" обыграло минскую "Юность" в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодечненского "Динамо" обыграли минскую "Юность" в домашнем матче чемпионата Беларуси со счетом 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гости с первых секунд матча пытались завладеть инициативой. Уже на седьмой минуте противостояния отличился защитник минчан Евгений Ногачев, записавший на свой счет первый гол. "Динамовцы" мобилизовались, и в середине двадцатиминутки защитник молодечненцев Никита Устиненко сравнял счет. Его поддержал партнер по команде Руслан Журня и увеличил отрыв - 2:1.

Во втором периоде хозяева ледовой площадки не рисковали, играя от обороны. Хоккеисты "Юности" попыталась восстановить равновесие сил, но сделать это им не удалось. "Динамо" грамотно защищалось и не позволило огорчить своего голкипера.

Третья двадцатиминутка прошла в напряжении. Минчане продолжали напирать, желая отыграть шайбу. Им это удалось на 48-й минуте матча. Отличился форвард Всеволод Кашкар. До финальной сирены счет на табло не изменился.

В овертайме команды таккже не смогли выявить сильнейшего. В буллитной серии точнее оказали хоккеисты молодечненского "Динамо" - 3:2.

В других матчах чемпионата Беларуси гродненский "Неман" обыграл жлобинский "Металлург" - 5:1 (1:0, 2:0, 2:1). Солигорский "Шахтер" одержал верх над "Гомелем" - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).-0-