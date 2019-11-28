"Динамо-Молодечно" обыграло жлобинский "Металлург" в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты молодечненского "Динамо" обыграли жлобинский "Металлург" в домашнем матче чемпионата Беларуси со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хоккеисты молодечненского "Динамо" старались не рисковать, играя в оборонительный хоккей. Жлобинцы также предпочли аналогичную тактику, ожидая удобного момента. До конца периода никому из игроков не удалось забросить шайбу в ворота соперников.

Во втором периоде хозяева ледовой площадки начали увеличивать скорости. Успехом увенчалась атака "Динамовцев" на 32-й минуте матча. Гол на свой счет записал нападающий Антон Мохорев.

В третьей двадцатиминутке гости ринулись в атаку, пытаясь восстановить равновесие сил. Реализовать задуманное удалось на 42-й минуте противостояния форварду "Металлурга" Виталию Кирющенкову. Молодечненцев такое расположение дел не устроило, и они принялись осаждать ворота соперников. Под занавес периода, обыграв защиту оппонентов, гол в ворота голкипера жлобинцев Владислава Дмитриева забил нападающий "зубров" Никита Феоктистов - 2:1. Гости так и не смогли восстановить счет и перевести игру в овертайм.

В других матчах чемпионата Беларуси гродненский "Неман" уступил солигорскому "Шахтеру" - 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1). Минская "Юность" победила "Гомель" - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).-0-