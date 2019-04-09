"Динамо-Молодечно" победило в овертайме "Шахтер" и сравняло счет в серии за бронзу экстралиги - 1:1

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Динамо-Молодечно" выиграли у "Шахтера" со счетом 5:4 в овертайме во втором матче серии за бронзовые медали чемпионата Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стартовые минуты встречи в Солигорске остались за динамовцами, которые усилиями Артура Гавруса открыли счет, однако уже во втором периоде "Шахтер" сумел выйти вперед - 2:1. В обоих голах "горняков" принял участие Евгений Дадонов. Молодечненцы вновь вышли вперед после точных бросков Эдуарда Гриня и Артура Гавруса.

В третьей двадцатиминутке Виктор Туркин и Евгений Дадонов вновь подарили надежду "Шахтеру" - 4:3, но хозяева площадки допустили ошибку в защите и позволили сравнять счет Егору Воронову - 4:4. В овертайме удача оказалась на стороне молодечненцев - 5:4.

В первой игре, которая прошла днем ранее также в Солигорске, сильнее был "Шахтер" - 3:2, победив в дополнительное время.

Серия за бронзовые награды до четырех побед продолжится 11 апреля в Молодечно.

В противостоянии за первое место чемпионата минская "Юность" ведет в серии с "Неманом" со счетом 3:1. В следующем матче, который состоится 10 апреля на льду минской "Чижовка-Арены", подопечные Михаила Захарова могут завоевать восьмой чемпионский титул.-0-