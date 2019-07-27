"Динамо" победило "Рух" в брестском дерби футбольного Кубка Беларуси

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Динамо" победили земляков из "Руха" в брестском дерби 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамовцы, которые лидируют в высшей лиге чемпионата страны, в игре с представителем второго дивизиона открыли счет в середине первого тайма после гола Владислава Васильева, но больше зрители не увидели забитых мячей. Победив с минимальным перевесом 1:0, брестское "Динамо" вышло в 1/8 финала.

Также сегодня футболисты "Гомеля" разгромили в гостях "Сморгонь" со счетом 4:1, гомельский "Локомотив" из 1-й лиги на своем поле не оставил шансов "Городее" - 3:0, с таким же результатом могилевский "Дняпро" переиграл в Пинске местную "Волну", мозырская "Славия" лишь в овертайме одолела на выезде столичный НФК - 3:1.

Ранее в 1/8 финала вышли минское "Динамо", борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер", "Витебск", а также новополоцкий "Нафтан" из первой лиги национального первенства.

Заключительные поединки 1/16 финала состоятся 28 июля: "Арсенал" (Дзержинск) - "Энергетик-БГУ" (Минск), "Ошмяны-БГУФК" - "Ислочь" (Минский район), "Белшина" (Бобруйск) - "Минск", "Лида" - "Слуцк", "Клецк" - "Торпедо" (Минск).-0-