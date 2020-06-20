"Динамо" примет "Энергетик-БГУ" в столичном дерби чемпионата Беларуси

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся три встречи 14-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минское "Динамо" в столичном дерби примет на своей арене "Энергетик-БГУ" (начало в 20.00). В прошлом туре динамовцы одолели у себя дома мозырскую "Славию" (1:0), а их сегодняшние соперники на своем стадионе уступили аутсайдеру турнира бобруйской "Белшине" (0:1).

На поле столичного стадиона "Трактор" футболисты "Ислочи" сыграют с жодинским "Торпедо-БелАЗом" (начало в 16.00). На прошлой неделе "Ислочь" победила "Минск" (1:0), торпедовцы уступили у себя дома брестскому "Динамо" (0:2).

Сегодня брестчане в 18.00 примут на своей арене "Городею", которая в прошлом туре разгромила у себя дома гостей из "Слуцка" (3:0).

Все сегодняшние встречи телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире.

19 июня свою пятую викторию подряд одержал гродненский "Неман", одолевший на выезде футболистов "Слуцка" со счетом 1:0, в Мозыре местная "Славия" была сильнее гостей из "Смолевичей" - 2:1.

Лидер первенства борисовский БАТЭ 21 июня сыграет в Бобруйске с местной "Белшиной", занимающей последнее место. Также в воскресенье "Витебск" у себя дома встретится с "Минском", а в Солигорске "Шахтер" примет футболистов брестского "Руха".

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 27 очков (13 матчей), "Шахтер" - 25 (13), "Неман" - 23 (13), "Энергетик-БГУ" - 22 (13), "Динамо" (Брест) - 22 (13), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (13), "Динамо" (Минск) - 19 (13), "Ислочь" - 19 (13), "Слуцк" - 18 (14), "Витебск" - 18 (13), "Славия" - 18 (14), "Рух" - 15 (13), "Городея" - 15 (13), "Минск" - 13 (11), "Смолевичи" - 7 (13), "Белшина" - 6 (13).

Список лучших бомбардиров возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по семь мячей.-0-