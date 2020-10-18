"Динамо" разгромило "Рух" в брестском дерби чемпионата Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" разгромили земляков из "Руха" со счетом 5:2 в матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В самом начале брестского дерби динамовцы вышли вперед после гола Сергея Кисляка, однако к перерыву уже "Рух" вырвался в лидеры, благодаря точным ударам Олега Никифоренко и Владислава Васильева. Во второй половине встречи действующие чемпионы разозлились не на шутку, и четырежды поразили ворота дебютантов элитного дивизиона. Голы забили Сергей Кривец, Денис Лаптев, Михаил Гордейчук и Кирилл Печенин.

Главные фавориты нынешнего турнира в минувшем туре не смогли добиться побед. Лидер первенства борисовский БАТЭ в Минске сыграл вничью с "Ислочью" - 2:2. Идущий вторым гродненский "Неман" неожиданно проиграл на своем поле "Городее" со счетом 0:1, а солигорский "Шахтер" с таким же результатом уступил на своей арене минскому "Динамо".

Результаты других встреч 26-го тура: "Смолевичи" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:4, "Слуцк" - "Минск" - 2:1, "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:0. Матч "Славия" (Мозырь) - "Белшина" (Бобруйск) перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 50 очков (26 матчей), "Неман" - 47 (26), "Шахтер" - 46 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Динамо" (Минск) - 42 (26), "Динамо" (Брест) - 41 (24), "Рух" - 39 (26), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 31 (25), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 24 (26), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (26).

Бомбадирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.

В следующем туре встречаются:

24 октября

БАТЭ - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Белшина", "Городея" - "Смолевичи".

25 октября

"Неман" - "Славия", "Энергетик-БГУ" - "Шахтер", "Рух" - "Ислочь".

26 октября

"Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" - "Слуцк".-0-