"Динамо" разгромило "Рух" в брестском дерби чемпионата Беларуси

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского "Динамо" разгромили земляков из "Руха" со счетом 5:2 в матче 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В самом начале брестского дерби динамовцы вышли вперед после гола Сергея Кисляка, однако к перерыву уже "Рух" вырвался в лидеры, благодаря точным ударам Олега Никифоренко и Владислава Васильева. Во второй половине встречи действующие чемпионы разозлились не на шутку, и четырежды поразили ворота дебютантов элитного дивизиона. Голы забили Сергей Кривец, Денис Лаптев, Михаил Гордейчук и Кирилл Печенин.
Главные фавориты нынешнего турнира в минувшем туре не смогли добиться побед. Лидер первенства борисовский БАТЭ в Минске сыграл вничью с "Ислочью" - 2:2. Идущий вторым гродненский "Неман" неожиданно проиграл на своем поле "Городее" со счетом 0:1, а солигорский "Шахтер" с таким же результатом уступил на своей арене минскому "Динамо".
Результаты других встреч 26-го тура: "Смолевичи" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 1:4, "Слуцк" - "Минск" - 2:1, "Витебск" - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 1:0. Матч "Славия" (Мозырь) - "Белшина" (Бобруйск) перенесен.
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ - 50 очков (26 матчей), "Неман" - 47 (26), "Шахтер" - 46 (25), "Торпедо-БелАЗ" - 44 (26), "Ислочь" - 43 (26), "Динамо" (Минск) - 42 (26), "Динамо" (Брест) - 41 (24), "Рух" - 39 (26), "Энергетик-БГУ" - 35 (25), "Витебск" - 34 (26), "Минск" - 31 (25), "Славия" - 28 (23), "Слуцк" - 24 (24), "Городея" - 24 (26), "Белшина" - 20 (24), "Смолевичи" - 14 (26).
Бомбадирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 15 мячей.
В следующем туре встречаются:
24 октября
БАТЭ - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Белшина", "Городея" - "Смолевичи".
25 октября
"Неман" - "Славия", "Энергетик-БГУ" - "Шахтер", "Рух" - "Ислочь".
26 октября
"Минск" - "Динамо" (Брест), "Торпедо-БелАЗ" - "Слуцк".-0-