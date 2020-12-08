Динара Алимбекова и Антон Смольский представят Беларусь в "Рождественской гонке"

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционная "Рождественская гонка" среди биатлонистов в этом году пройдет 28 декабря. Стали также известны и первые участники престижного старта. Беларусь в ней представят Динара Алимбекова и Антон Смольский. Сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В составе российской команды в масс-старте и гонке преследования выступят Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Сообщается, что в составе немецкой команды могут выступить Дениз Херманн и Бенедикт Долль, украинской - Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.

В смешанных гонках с участием международных дуэтов белорусские биатлонисты выступали и в прошлые годы. В 2002 году Ольга Назарова и Алексей Айдаров заняли в "Рождественской гонке" 8-е место, в 2004-м Елена Зубрилова и Владимир Драчев стали четвертыми, в 2009-м на такой же позиции соревнования завершил интернациональный дуэт Дарьи Домрачевой и Доминика Ландертингера. Два года назад Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален по итогам двух гонок заняли третье место.

С 2002 года эти соревнования проводились на стадионе "Шальке" в Гельзенкирхене, но в этом году из-за пандемии коронавируса организаторы решили перенести старт в Рупольдинг, где он проходил до 2001 года.-0-

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