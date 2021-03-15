Динара Алимбекова поднялась на 7-е место в зачете Кубка мира по биатлону

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поднялась на седьмое место в общем зачете Кубка мира перед 10-м, заключительным этапом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На девятом кубковом этапе в чешском Нове-Место-на-Мораве Динара Алимбекова в третий раз в сезоне вошла в число призеров, заняв второе место в гонке преследования. Кроме того, она оказалась на шестой позиции в спринтерской гонке. Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 652 очка. На девяти прошедших этапах зачетные баллы заработали еще три представительницы Беларуси: Анна Сола - 252 балла (27-е место в общем зачете), Елена Кручинкина - 223 (33), Ирина Кривко - 118 (49).

Женский индивидуальный зачет возглавляет норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, у которой 1043 очка, на второй позиции ее соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн (903), замыкает тройку лидеров шведка Анна Эберг (824). В зачете Кубка наций впереди команда Норвегии - 7069 баллов, второй идет Швеция - 6988, на третьем месте Германия - 6865. Сборная Беларуси имеет 6217 очков и находится на шестом месте, уступая россиянкам 46 баллов.

В личном зачете мужчин лидируют норвежские биатлонисты Йоханнес Бё (1011 очков) и Стурла Холм Легрейд (986), на третьей позиции Кентен Фийон-Майе (872). Лучший из представителей Беларуси Сергей Бочарников занимает 31-е место (198 очков), у Антона Смольского 32-я позиция (196), Роман Елетнов на 54-й строке (69), Максим Воробей находится на 58-м месте (56), Никита Лобастов занимает 73-е (20). В зачете Кубка наций впереди Норвегия - 7849 очков, у биатлонистов Франции 7108 баллов, третьей идет Германия - 6794. У сборной Беларуси 5253 очка и девятое место.

Последний в этом сезоне этап Кубка планеты пройдет в конце этой недели в шведском Эстерсунде. В его программе шесть видов программы: 19 марта - мужской и женский спринт, 20 марта - две гонки преследования, 21 марта - два масс-старта.-0-