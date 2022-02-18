Динара Алимбекова: целилась в одну мишень - попала в другую

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Биатлонистка Динара Алимбекова прокомментировала свое выступление в олимпийском масс-старте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Я такая спортсменка, которая может подстроиться под любые погодные условия. Однако, когда ветер предательски дует в спину, сделать это сложно. Признаюсь честно: целилась в одну мишень - попала в другую. Не знаю, как это здесь происходит. Может, не видела, потому как и солнце мешало. Когда уходила после первого рубежа, не могла вспомнить, сколько у меня промахов, - рассказала биатлонистка. - Масс-старт вообще начался медленно, с первых метров никто не бежал. Многим мешал встречный ветер, поэтому начало гонки получилось сумбурным. Думаю, все уже просто устали. Хотя мои физические кондиции сегодня были лучше, чем в предыдущих гонках".

В последнем старте на Олимпийских играх в Пекине Динара Алимбекова заняла 12-е место, допустив 8 промахов.-0-

Фото Андрея Покумейко