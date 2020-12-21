Динара Алимбекова занимает пятое место в общем зачете Кубка мира по биатлону

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает пятое место в общем зачете Кубка мира после четырех проведенных этапов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартом четвертого кубкового этапа в австрийском Хохфильцене она была второй, но после его завершения не сумела удержаться в тройке лидеров. В Австрии Динара Алимбекова выступила неудачно: в спринтерской гонке на 7,5 км заняла лишь 31-е место, в гонке преследования финишировала на 11-й позиции, а в масс-старте оказалась на 20-й строке итогового протокола.

Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 326 очков. Генеральную классификацию возглавляет норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, у которой 415 зачетных баллов, на второй позиции шведка Анна Эберг - 378 очков, третьей идет еще одна норвежская спортсменка Тириль Экхофф - 346 баллов, замыкает квартет фаворитов шведская биатлонистка Эльвира Эберг - 334 очка.

На четырех стартовых кубковых этапах зачетные очки заработали еще три представительницы Беларуси: Елена Кручинкина - 100 (27-е место в общем зачете), Ирина Кривко - 97 (29) и Анна Сола - 65 (37). В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает 7-е место, набрав 2252 очка. Лидирует команда Швеции - 2871 балл, второй идет сборная Норвегии - 2745, на третьем месте биатлонистки Франции - 2682.

В личном зачете у мужчин лидерство сохраняет норвежский биатлонист Йоханнес Бё, у которого 428 очков, на втором месте его соотечественник Стурла Холм Легрейд - 373, третью позицию занимает швед Себастьян Самуэльссон - 344. Лучший из белорусских биатлонистов Антон Смольский имеет 92 очка и занимает 29-е место. У Сергея Бочарникова 86 баллов (32-е место), Максим Воробей набрал 39 баллов (43), у Романа Елетнова 15 очков (56). В зачете Кубка наций белорусская сборная находится на 8-й позиции, имея в своем активе 2052 очка. Впереди биатлонисты Норвегии - 3033, на второй позиции команда Швеции - 2714, третье место у сборной Германии - 2629.

Пятый этап Кубка планеты в начале 2021 года примет немецкий Оберхоф. Его участникам предстоит провести шесть гонок:

8 января - мужской спринт на 10 км и женский спринт на 7,5 км;

9 января - мужская гонка преследования на 12,5 км и женская гонка преследования на 10 км;

10 января - смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.-0-