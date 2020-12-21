Динара Алимбекова занимает пятое место в общем зачете Кубка мира по биатлону

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 21 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:17 Андрейченко: попытки расшатать общественно-политическую ситуацию в Беларуси направлены против СГ Общество
12:17 МАРТ нашел в крупной торговой сети нарушения при формировании цен на сахар Экономика
12:17 Более 40 станций обезжелезивания построили в Гомельской области в этом году Регионы
12:12 Новые назначения в Минэкономики, Минтруда и соцзащиты Президент
12:12 Лукашенко обновил состав руководства Минздрава Президент
12:11 Лукашенко согласовал назначения в местной вертикали власти Президент
12:11 Александр Румак назначен уполномоченным по делам религий и национальностей Президент
12:11 Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета Президент
12:10 Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали - кадровый день у Лукашенко Президент
12:08 Житель Добрушского района хранил самодельный пистолет Происшествия
11:56 Парня и девушку задержали за кражу из столичного магазина одежды Происшествия
11:54 Володин: решать вопросы внутри государства должен его народ без давления и вмешательства извне Общество
11:51 Гродненская область и китайская провинция Хайнань подписали соглашение о побратимских связях Регионы
11:49 Витебская область присоединилась к проекту "Память сердца" Регионы
11:48 Ученые: мутации коронавируса в долгосрочной перспективе ведут к его ослаблению В мире
11:43 Электронную ярмарку вакансий проведут в Дрогичинском районе 22 декабря Регионы
11:36 Почти 400 лифтов заменили в Гомельской области в этом году Регионы
11:30 ВОЗ не располагает данными о влиянии нового штамма коронавируса на смертность В мире
11:26 Мужчина попал под поезд в Минске Происшествия
11:25 Отец и сын утонули в озере Щаты в Полоцком районе Происшествия
11:25 Сидней изолировали от остальной части Австралии из-за вспышки COVID-19 В мире
11:19 Динара Алимбекова занимает пятое место в общем зачете Кубка мира по биатлону Спорт
11:16 В Беларуси к концу недели похолодает Общество
11:15 В России за сутки выявили максимальное число зараженных коронавирусом с начала пандемии В мире
11:14 Небольшие осадки ожидаются в Беларуси 22 декабря Общество
11:05 Профориентационный проект стартовал в университете МЧС Общество
10:38 Гандболисты "Машеки" проиграли "Саратову" в 1/16 Кубка ЕГФ Спорт
10:33 МАРТ вручил новогодние подарки воспитанникам Дома ребенка №1 в Минске Регионы
10:30 В Каменецком районе в реке нашли тело пропавшей без вести женщины Происшествия
10:25 Мощный взрыв в Кабуле: 10 человек погибли, 52 ранены В мире
Все новости
Все новости
Спорт
21 декабря 2020, 11:19

Динара Алимбекова занимает пятое место в общем зачете Кубка мира по биатлону

Динара Алимбекова. Фото из архива
Динара Алимбекова. Фото из архива

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова занимает пятое место в общем зачете Кубка мира после четырех проведенных этапов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед стартом четвертого кубкового этапа в австрийском Хохфильцене она была второй, но после его завершения не сумела удержаться в тройке лидеров. В Австрии Динара Алимбекова выступила неудачно: в спринтерской гонке на 7,5 км заняла лишь 31-е место, в гонке преследования финишировала на 11-й позиции, а в масс-старте оказалась на 20-й строке итогового протокола.

Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 326 очков. Генеральную классификацию возглавляет норвежская биатлонистка Марте Олсбю-Ройселанн, у которой 415 зачетных баллов, на второй позиции шведка Анна Эберг - 378 очков, третьей идет еще одна норвежская спортсменка Тириль Экхофф - 346 баллов, замыкает квартет фаворитов шведская биатлонистка Эльвира Эберг - 334 очка.

На четырех стартовых кубковых этапах зачетные очки заработали еще три представительницы Беларуси: Елена Кручинкина - 100 (27-е место в общем зачете), Ирина Кривко - 97 (29) и Анна Сола - 65 (37). В зачете Кубка наций женская сборная Беларуси занимает 7-е место, набрав 2252 очка. Лидирует команда Швеции - 2871 балл, второй идет сборная Норвегии - 2745, на третьем месте биатлонистки Франции - 2682.

В личном зачете у мужчин лидерство сохраняет норвежский биатлонист Йоханнес Бё, у которого 428 очков, на втором месте его соотечественник Стурла Холм Легрейд - 373, третью позицию занимает швед Себастьян Самуэльссон - 344. Лучший из белорусских биатлонистов Антон Смольский имеет 92 очка и занимает 29-е место. У Сергея Бочарникова 86 баллов (32-е место), Максим Воробей набрал 39 баллов (43), у Романа Елетнова 15 очков (56). В зачете Кубка наций белорусская сборная находится на 8-й позиции, имея в своем активе 2052 очка. Впереди биатлонисты Норвегии - 3033, на второй позиции команда Швеции - 2714, третье место у сборной Германии - 2629.

Пятый этап Кубка планеты в начале 2021 года примет немецкий Оберхоф. Его участникам предстоит провести шесть гонок:

8 января - мужской спринт на 10 км и женский спринт на 7,5 км;

9 января - мужская гонка преследования на 12,5 км и женская гонка преследования на 10 км;

10 января - смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
биатлон Кубок мира
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Спорт
Фото publika.md Гандболисты "Машеки" проиграли "Саратову" в 1/16 Кубка ЕГФ
Фото ligasporta.com.ua Норвежские гандболистки восьмой раз стали чемпионками Европы
Фото баскетбольного клуба "Цмокi-Мiнск" Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" уступили УНИКСу в Единой лиге ВТБ
Фото  istockphoto.com Гандболистки Хорватии завоевали бронзу чемпионата Европы в Дании
ФОТОФАКТ: В Раубичах прошла гонка Bison Trail
Фото РИА Новости Норвежка Ройселанн выиграла масс-старт на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
Главное
Александр Лукашенко Главный по таможне, новые лица в министерствах и местной вертикали - кадровый день у Лукашенко
Лукашенко обновил состав руководства Минздрава
Минэкономики рассчитывает на показатель ВВП 99,2% к концу года
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1944 пациента с COVID-19, выписаны 2282
Топ-новости
Лукашенко согласовал назначения в местной вертикали власти
Владимир Орловский назначен председателем Государственного таможенного комитета
Володин: решать вопросы внутри государства должен его народ без давления и вмешательства извне
Пресс-конференция о развитии энергетической отрасли Беларуси пройдет сегодня в БЕЛТА
Добро пожаловать в "Квебек"! В Minsk World новоселья – и рождественская акция на недвижимость!
Витебская область присоединилась к проекту "Память сердца"
Динара Алимбекова занимает пятое место в общем зачете Кубка мира по биатлону
Небольшие осадки ожидаются в Беларуси 22 декабря
Мясников: некоторые страны локдаунами скрывают неспособность организовать медпомощь правильно
О прогрессе Беларуси в достижении Целей устойчивого развития - комментарий
МВД: правильный выбор скорости на зимней дороге может предотвратить трагедию
МТЗ отправил 240 тракторов в Витебскую область
Минюст определил порядок выездов нотариусов в агрогородки
В Украине начали работать шесть 45-тонных самосвалов БЕЛАЗ
Гродненские врачи оттачивают навыки респираторной поддержки пациентов с COVID-19
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.