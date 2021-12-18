Динара Алимбекова заняла 11-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла 11-е место в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира, который проходит во французском Анси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед заключительным огневым рубежом Динара Алимбекова, стартовавшая шестой, была четвертой и реально претендовала на место в призовой тройке. Однако на последней "стойке" она допустила два промаха, что в итоге отбросило ее за пределы первой десятки. В итоге на дистанции 10 км с четырьмя заходами на стрельбище Динара Алимбекова финишировала 11-й, уступив победительнице Эльвире Эберг из Швеции 1 мин. 28,1 сек. при трех неточных выстрелах. Сама же победительница при двух промахах показала результат 29 мин. 27,0 сек. Второй финишировала француженка Жюли Симон, отставшая от шведки на 4,2 сек. (1 промах), третье место заняла старшая сестра победительницы Ханна Эберг (+11,6 сек., 2 промаха).

Белоруска Анна Сола пришла к финишу 24-й (+2 мин. 06,0; 5), Елена Кручинкина заняла 32-е место (+2 мин. 52,9 сек.; 3). Ирина Лещенко на старт не вышла.

Позже в сегодняшней мужской гонке преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами выступят пять белорусских биатлонистов. Антон Смольский стартует 6-м (27 сек.), у Дмитрия Лазовского 19-й номер (1 мин. 06 сек.), Никита Лобастов уйдет на дистанцию 27-м (1 мин. 20 сек.), 37-й номер у Романа Елетнова (1 мин. 47 сек.), у Максима Воробья 54-я стартовая позиция (2 мин. 08 сек.)

Общий зачет возглавляет швед Себастьян Самуэльссон (282). Вторую позицию занимает француз Эмильен Жаклен (279), третью - норвежец Ветле Кристиансен (259). Антон Смольский замыкает десятку сильнейших, набрав 183 очка. Дмитрий Лазовский на 35-м месте (71), Роман Елетнов находится на 49-й строке (30), Никита Лобастов занимает 58-е место (14), у Сергея Бочарникова 64-я позиция (8), Максим Воробей на 67-м месте (7).-0-