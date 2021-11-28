Динара Алимбекова заняла 4-е место в спринте на этапе КМ в Швеции

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла четвертое место в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийская чемпионка завершила спринтерскую гонку на 7,5 км с двумя огневыми рубежами без промахов, уступив лучшему времени дня 18 сек.

Белоруска Анна Сола финишировала пятой, отстав от лидера на 27,3 сек. При этом у нее на счету один неточный выстрел.

Победу праздновала шведская стреляющая лыжница Ханна Эберг. Ее результат - 19 мин. 1,5 сек. Серебро выиграла француженка Анаис Шевалье-Буше - отставание 11,3 сек (0 промахов). Бронзовая медаль у Марте Олсбю-Ройселанн - отставание 15,4 сек. (1 промах).

Что касается остальных белорусок, то они финишировали на дальних подступах к пьедесталу. Ирина Кручинкина стала 52-й - отставание 2 мин. 1,5 сек. (1 промах), Елена Кручинкина заняла 58-е место - отставание 2 мин. 3,9 сек. (2 промаха), Ирина Лещенко финишировала 65-я - отставание 2 мин. 12,4 сек. (2 промаха).

Завершит программу первого в сезоне этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) сегодня мужской спринт. Беларусь представят Сергей Бочарников, Максим Воробей, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский и Роман Елетнов.-0-